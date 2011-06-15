Уточняется, что арест наложен в качестве обеспечительной меры в преддверии судебного разбирательства.

Компания Google France получила подлежащий немедленному исполнению приказ об аресте 100% ее акций. Об этом сообщил журналистам информационного агентства "ТАСС" партнер адвокатского бюро Art de Lex, занимающегося данным расследованием, Артур Зурабян. По данным и от специалиста, компания Google France 10 декабря 2025 года получила подлежащий немедленному исполнению приказ об аресте 100 процентов ее акций. Арест наложен из-за предстоящего рассмотрения Парижским судом заявления от российской "дочки" ООО "Гугл" к материнской компании Google International LLC. Такая мера связана со стремлением предотвратить возможные попытки со стороны Google инициировать банкротство своей французской "дочки" Google France.

Эксперт сообщил СМИ, что следующим этапом станет рассмотрение Парижским судом заявления ООО "Гугл" по существу. Затем Google France и Google International LLC могут обжаловать наложенный арест. Однако если запрос российской компании будет удовлетворен, то арестованное на французской территории имущество взыщут. Денежные средства при таком сценарии направятся для удовлетворения требований кредиторов.

Французский адвокат ООО "Гугл" Уильям Жюли сообщил прессе, что в данном споре подняты вопросы ответственности компании за действия дочернего юридического лица. Он заметил, что речь также ведется о возможности национальных судебных систем обеспечить соблюдение крупными корпорациями требований закона. По мнению юриста, иногда компания не может годами зарабатывать прибыль через свою местную "дочку", но затем решает одномоментно вывести из нее все активы в нарушение обязательств перед сотрудниками, поставщиками и клиентами.

Фото: pxhere.com