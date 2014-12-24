Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Google

В Европе полагают, что компания получает привилегированный доступ к материалам для обучения собственного ИИ.

Европейская комиссия открыла антимонопольное расследование в отношении технологической корпорации Google из-за использования опубликованного контента, в том числе на YouTube-хостинге, для обучения его генеративных моделей ИИ без какой-либо компенсации для создателей материалов. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ЕК. С начала октября региональное антимонопольное ведомство оштрафовало фирму на 2,95 миллиарда евро за антиконкурентную практику в области рекламных технологий. Позже американский президент-республиканец Дональд Трамп публично упоминал, то не признает штрафы судов в Европе против компаний Google и Apple.

Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование, чтобы установить, нарушила ли компания Google правила конкуренции ЕС, используя контент веб-издателей, а также материалы, размещенные на видеоплатформе YouTube, для целей искусственного интеллекта. текст документа

Эксперты намерены изучить вопрос того, не искажает ли компания Google конкуренцию, навязывая издателям и создателям контента несправедливые условия или предоставляя себе привилегированный доступ к таким материалам. В ЕК подозревают, чт разработчики конкурирующих моделей ИИ могут быть поставлены в менее выгодное положение. Известно, что Google мог использовать контент веб-издателей для предоставления сервисов генеративного искусственного интеллекта на своих онлайн-страницах в результатах поиска без соответствующей компенсации, а также без возможности отказаться от такого использования. Кроме этого видео и прочий контент, загруженный на хостинг YouTube, применялся для обучения генеративных моделей ИИ Google на тех же условиях.

Alibaba Cloud выпустила конкурента ChatGPT.

Фото: pxhere.com