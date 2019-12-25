Alibaba Cloud выпустила конкурента ChatGPT

Qwen сможет общаться на русском языке.

Китайская технологическая компания Alibaba Cloud выпустила для пользователей бесплатное приложение. В пресс-службе разработчика пояснили, что речь идет о виртуальном помощнике с использованием искусственного интеллекта под названием Qwen, который призвал стать альтернативой для ChatGPT. В ближайшем будущем проект запустит свою международную версию чат-бота. Известно, что иностранное приложение создано на основе собственной языковой модели Alibaba Cloud с открытым исходным кодом. Чат-бот из КНР может беседовать с человеком, в том числе общаться на русском языке.

Напомним, что в феврале 2025 года Alibaba, материнская компания для Alibaba Cloud, заявила мировой общественности, что в течение трех лет инвестирует 380 миллиардов юаней (около 52 миллиардов долларов) в создание облачных платформ и инфраструктуры ИИ. Сейчас Китай переживает взрывное развитие в сфере искусственного интеллекта. Лидерами в профильной отрасли остаются такие игроки как Alibaba, Baidu, DeepSeek, Moonshot AI, Tencent и Zhipu AI.

ИИ-модели от Google обогнали ChatGPT-5 по качеству работы с русским языком.

Фото: сайт виртуального помощника-ИИ Qwen