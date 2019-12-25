  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Alibaba Cloud выпустила конкурента ChatGPT
Сегодня, 10:38
182
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Alibaba Cloud выпустила конкурента ChatGPT

0 0

Qwen сможет общаться на русском языке.

Китайская технологическая компания Alibaba Cloud выпустила для пользователей бесплатное приложение. В пресс-службе разработчика пояснили, что речь идет о виртуальном помощнике с использованием искусственного интеллекта под названием Qwen, который призвал стать альтернативой для ChatGPT. В ближайшем будущем проект запустит свою международную версию чат-бота. Известно, что иностранное приложение создано на основе собственной языковой модели Alibaba Cloud с открытым исходным кодом. Чат-бот из КНР может беседовать с человеком, в том числе общаться на русском языке.

Напомним, что в феврале 2025 года Alibaba, материнская компания для Alibaba Cloud, заявила мировой общественности, что в течение трех лет инвестирует 380 миллиардов юаней (около 52 миллиардов долларов) в создание облачных платформ и инфраструктуры ИИ. Сейчас  Китай переживает взрывное развитие в сфере искусственного интеллекта. Лидерами в профильной отрасли остаются такие игроки как Alibaba, Baidu, DeepSeek, Moonshot AI, Tencent и Zhipu AI. 

ИИ-модели от Google обогнали ChatGPT-5 по качеству работы с русским языком.

Фото: сайт виртуального помощника-ИИ Qwen

Теги: alibaba cloud, chatgpt, qwen, виртуальный помощник, искусственный интеллект, русский язык
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии