ИИ-модели от Google обогнали ChatGPT-5 по качеству работы с русским языком

Модель ИИ от Илона Маска разместилась только на пятой позиции рейтинга.

Модели искусственного интеллекта от технологической компании Google показали лучшие результаты по качеству работы с русским языком. Соответствующее заявление сделали журналисты из информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на слова ведущего инженера-исследователя MWS AI, входящего в МТС Web Services, Георгия Гайкова. Эксперт сообщил о данных во время выступления на полях форума инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis в 2025 году. Спикер заметил, что по указанному параметру ИИ-от Google обогнали ChatGPT-5. Эксперт пояснил, что для тестирования был создан первый открытый бенчмарк MWS Vision Bench. Модели тестировались на то, насколько эффективно они способны считывать текст с изображений, понимать структуру документа, находить необходимую информацию, распознавать расположение элементов и отвечать на сложные вопросы по содержимому..

MWS AI протестировала работу мультимодальных моделей на русском языке — моделей генеративного искусственного интеллекта нового поколения, которые умеют одновременно работать с текстом и изображениями. ChatGPT-5 не смогла войти в тройку лидеров. Лучшие результаты с наибольшим отрывом показали две модели Google — Gemini 2.5 Pro и Gemini 2.5 Flash. Георгий Гайков, эксперт

Замывает тройку лидеров ChatGPT-4.1 mini. На четвертой и пятой позициях расположились Claude Sonnet 4.5 разработки американской компании Anthropic и ChatGPT-5. Китайские версии ИИ Qwen2.5 VL и Qwen3-VL вошли в десятку лучших. Преимущество заключается в том, что они являются открытыми моделями. Речь идет о том, что китайский продукт можно обучать на русском языке и создавать собственные модели, которые не уступают по качеству лучшим западным аналогам.

