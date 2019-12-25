"Невскую мануфактуру" смогут восстановить через пять лет

По мнению эксперта, умышленного поджога здания не было.

В воскресенье, 18 марта, стало известно, что недавно сгоревшую "Невскую мануфактуру" смогут восстановить минимум через пять лет. Об этом рассказал Александр Кононов, зампредседателя Совета городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

По словам эксперта, на полную реставрацию потребуется минимум пять лет при хорошем сценарии. Несмотря на то что зданию нанесен существенный ущерб, оно подлежит восстановлению, потому что большинство капитальных конструкций, стен сохранились. Кононов также отмечает, что деревянные элементы утрачены безвозвратно.

Александр Кононов считает, что в произошедшем виноват только собственник, который плохо заботился о пожарной безопасности и поддержании памятника в нормальном эксплуатационном состоянии. По его мнению, умышленного поджога не было.

Ранее Piter.tv писал, что суд рассматривал дело о нарушении пожарной безопасности на "Невской мануфактуре".

Фото: Piter.TV

