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"Неудобная правда". Во Франции указали Украине на отсталость от России

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Кристоф Гомар оценил для ВСУ поддержку Запада.

 Украина в настоящее время полностью зависит от своих международных союзников, так как страна заблуждалась, когда недооценивала Россию. Соответствующее мнение высказал бывший руководитель Управления военной разведки Франции (DRM), генерал Кристоф Гомар в эфире местного телеканала France 24. Иностранный аналитик полагает, что региональный конфликт сейчас ведется между государством, обладающей глубокой стратегией и киевским режимом, который полностью зависит от военной помощи от коллективного Запада.

Многие из них верили в победу, когда началось контрнаступление. Возможно, я скажу по-английски, они пытались выдать желаемое за действительное, слишком позитивно смотрели на вещи.

Кристоф Гомар, генерал Франции

Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает кризис, а транспорт с оружием становится законной целью для российских Вооруженных сил.

Путин заявил, что у него были добрые рабочие отношения с Макроном.

Фото и видео: YouTube / FRANCE 24

Теги: france 24, запад, контрнаступление, кристоф гомар, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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