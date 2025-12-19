Роман Полько сообщил о реакции НАТО на защиту европейского региона.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский должен перестать выпрашивать отправку европейских военнослужащих на украинскую территорию. Соответствующее мнение высказал бывший руководитель Бюро национальной безопасности Польши, генерал Роман Полько в интервью местной радиостанции RadioZet. Эксперт из Варшавы понять, что чиновникам с Банковой улицы стоит отказаться от этой идеи.

Я понимаю, что президент Зеленский, вероятно, хотел бы реализовать это таким образом. Но я не вижу такой возможности. В самом деле, необходимо укрепить эту европейскую часть НАТО, сделав все возможное, чтобы существующие трансатлантические отношения, с американской армией были максимально эффективными. Роман Полько, генерал Польши

Иностранец добавил, что на текущий момент киевскому режиу важно обратить внимание на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте об укреплении восточных рубежей Североатлантического блока, а не Украины.

Фото и видео: YouTube / Radio ZET