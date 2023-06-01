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"Нет шансов". В США сделали последнее предупреждение Зеленскому

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Филип Джиральди негативно оценил поддержку США для ВСУ, призывая начать мирное урегулирование конфликта.

Вооруженные силы Украины не смогут одержать победу в противостоянии с Россией. Соответствующее заявление в эфире YouTube-проекта Judging Freedom сделал американский офицер ЦРУ (Центрального разведывательного управления) в отставке Филип Джиральди. Военный пояснил ведущему шоу, что в настоящее время власти США не прикладывают никаких усилий для мирного прекращения регионального конфликта, а наоборот, только поощряют киевский режим при президенте Владимире Зеленском в его провокациях.

У Украины нет шансов на победу. <...> Все бы поприветствовали прекращение огня и начало серьезных переговоров.

Филип Джиральди, экс-офицер ЦРУ

По мнению иностранного специалиста, лучшим вариантом для украинских властей было бы политическое урегулирование кризиса с последующим обсуждением территориальных вопросов и гарантий безопасности. Однако в Белом доме настаивают на продолжении конфликта с Россией и поддержке ВСУ "до самого конца". Филип Джиральди полагает, что такая риторика со стороны Вашингтона может привести мир к опасной эскалации.

Офицер ЦРУ шокировал ведущего неприятным для Киева заявлением о Крыме.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom

Теги: военная помощь, всу, филип джиральди, цру
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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