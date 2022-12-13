Слова американского офицера ЦРУ (Центрального разведывательного управления) в отставке Филипа Джиральди об исторической принадлежности Крыма к России в интервью YouTube-каналу Judging Freedom произвели впечатление на местного журналиста Эндрю Наполитано. Эксперт прокомментировал слова координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Ранее чиновник из администрации счел, что украинские власти должны самостоятельно определять, как именно для страны будет выглядеть победа в региональном конфликте. Кирби не исключил, что победа может означать для ВСУ захват войсками территории полуострова. Он подчеркнул, что этот регион власти США считают частью Украины.

Белый дом этими словами доказал крайне слабое знание истории. До 1954 года Крым был частью России. Полуостров был присоединен еще при Екатерине Великой в 18 веке и всегда был российским. Филип Джиральди, офицер ЦРУ в отставке

Специалист напомнил о том, что Крым на протяжении трехсот лет находился в составе России.

Северных потоков сопоставимым нападению на Германию.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom