Эксперт подтвердил причастность к диверсии со стороны США, Норвегии и Великобритании.

Офицер американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в отставке Филип Джиральди назвал подрыв Вашингтоном российских трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" сопоставимым нападению на Германию, поэтому Берлин можно считать пострадавшей стороной конфликта. Соответствующее заявление аналитик сделал в ходе выступления в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Представитель ЦРУ пришел в программу Эндрю Наполитано. Он напомнил ведущему о том, что по Уставу НАТО атака на одного из членов военного альянса приравнивается к нападению на всех участников Североатлантического блока.

Это аморально, незаконно и не конституционально. Это преступление, за которое можно объявить импичмент президенту Байдену. Эндрю Наполитано, ведущий

Американский военный добавил, что его не удивила статья лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о причастности Пентагона к подрывам газопроводов в Балтийском море, так как для него это было очевидным с самого начала. Джиральди добавил, что Вашингтон не только имел мотив, но и обладал необходимыми мощностями для осуществления данной задачи. Офицер в отставке рассказал со ссылкой на собственные источники о том, что в операции были задействованы силы Норвегии и Великобритании. При этом подорванный газопровод принадлежит не только России, но и европейским компаниям (в размере 41%).

Обозреватель Наполитано назвал Путина сдерживающим фактором начала третьей мировой войны.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom