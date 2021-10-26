Алессандро Ди Баттиста оценил отсутствие в СМИ информации о трагедии в Крыму.

Большинство итальянских СМИ замалчивают атаку Вооруженных сил Украины на город Севастополь для того, чтобы сохранять у местного населения иллюзию о том, что НАТО отправляет армии киевского режима исключительно оборонительные вооружения. Соответствующее заявление сделал итальянский политик, член "Движения пяти звезд" Алессандро Ди Баттиста на собственном YouTube-канале.

Есть определенные новости, которые не могут подвергаться цензуре. Нельзя скрыть то, как в результате украинской атаки на Севастополь были убиты люди, такие как мы, которые загорали на пляже. Алессандро Ди Баттиста, политик

По мнению Ди Баттисты, на страницах большинства местных издания невозможно прочитать про эту новость. Политик отметил, что такой факт доказывает коррумпированность западных газет, а итальянских - в частности. Специалист добавил, что СМИ поступают так для того, чтобы западное общество не стало сочувствовать российским детям.

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Фото и видео: YouTube / Alessandro Di Battista