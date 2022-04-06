Антонио Таяни оценил необходимость изменений в руководстве ЕК.

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни считает, что для переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на должность главы Европейской комиссии необходимо привлекать голоса фракции "Европейских консерваторов и реформистов". Иностранец объяснил прессе, что привлечение "зеленых" неприемлемо для Европейской народной партии, в которую входит его движение "Вперед, Италия".

Большинство голосов может быть расширено за счет консерваторов, не за счет "зеленых". Европейские граждане высказали свое мнение: не отрицание климатических изменений, не фундаментализм, а прагматизм в вопросах климатических изменений. Антонио Таяни, глава МИД Италии

Напомним, что Таяни входит в итальянское правительство при премьер-министре Джорджи Мелони, возглавляющей фракцию "Европейские консерваторы и реформисты". При этом в западных СМИ звучит настойчивое предположение о том, что консерваторы могут войти в альянс на общеевропейском уровне с "Национальным объединением" француженки Марин Ле Пен. Антонио Таяни добавил, что представитель Италии должен занять пост вице-премьера Еврокомиссии и комиссара с весомым портфелем.

В Италии не исключили миссию ООН для поддержания мира между Палестиной и Израилем.

Фото и видео: European Commission