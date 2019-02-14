В Италии не исключили миссию ООН для поддержания мира между Палестиной и Израилем

Антонио Таяни рассказал о задаче по созданию двух государств на Ближнему Востоке - Израиля и Палестины.

Италия считает возможным создание миссии Всемирной организации по примеру Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) на переходном этапе для поддержания мира между Палестиной и Израилем. Соответствующее заявление журналистам в Брюсселе сделал министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни, выступая на полях заседания глав внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС. Дипломат отметил, что на мероприятии обсуждался трехсторонний документ от Италии, Франции и Германии, в котором ставится цель полной изоляции радикального движения ХАМАС, а также недопущения его деятельности в регионе, предусматривается противодействие росту волны антисемитизма на территории Европы.

Сектор Газа должен быть частью будущего палестинского государства, и мы считаем, что единственную законную власть может представлять Палестинская национальная администрация, которая должна быть обновлена. Антонио Таяни, глава МИД Италии

Дипломат уточнил, что Италия готова предоставить необходимое лечение для палестинских детей, а также о направлении отправляет группу карабинеров "для осуществления посреднической роли между палестинской и израильской полициями".

Глава МИД Италии заявил, что Украине нужно не только оружие.

Фото и видео: European Commission