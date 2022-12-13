Пользователи заметили разницу между прибытием глав МИД РФ и ФРГ.

Пользователи социальной сети Twitter (оргвнизация, которая считается нежелательной на территории РФ), активно обсуждают различия в том, как делегации в Индии встречали глав внешнеполитических ведомств Германии и России Анналену Бербок и Сергея Лаврова. Видео публикует в собственном Telegram-канале местное издание RT DE. Один из пользователей напомнил о том, что Запад пытается доказать общественности, что Москва изолирована от мира. Другой подчеркнул, что никто не приветствует поджигателя конфликта в Европе, имея в виду немецкого министра.

На это было действительно неловко смотреть!... Мы живем в новом мировом порядке. посты пользователей

Напомним, что встреча министров по иностранным делам саммита G20 ("Большой двадцатки") прошла в Нью-Дели 1-2 марта.

Глава МИД ФРГ не увидела гражданского объяснения наращиванию урана в Иране.

Фото и видео: Telegram / RT DE