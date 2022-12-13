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Глава МИД ФРГ не увидела гражданского объяснения наращиванию урана в Иране

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Анналена Бербок пояснила, что Тегеран может создавать атомную бомбу.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок не увидела гражданского объяснения наращиванию урана иранскими производителями. Соответствующее заявление чиновница из МИД ФРГ сделала в ходе совместной пресс-конференции с израильским коллегой Эли Коэном в Берлине.

Для такого высокого уровня наращивания урана нет убедительного, гражданского обоснования. Иран не должен получить в распоряжение атомную бомбу.

Анналена Бербок, глава МИД Германия

Премьер Баварии попросил канцлера ФРГ "остановить Бербок".

Фото и видео: YouTube / phoenix

Теги: анналена бербок, атомная бомба, германия, иран, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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