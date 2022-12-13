Глава МИД ФРГ не увидела гражданского объяснения наращиванию урана в Иране

Анналена Бербок пояснила, что Тегеран может создавать атомную бомбу.

Глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок не увидела гражданского объяснения наращиванию урана иранскими производителями. Соответствующее заявление чиновница из МИД ФРГ сделала в ходе совместной пресс-конференции с израильским коллегой Эли Коэном в Берлине.

Для такого высокого уровня наращивания урана нет убедительного, гражданского обоснования. Иран не должен получить в распоряжение атомную бомбу. Анналена Бербок, глава МИД Германия

Премьер Баварии попросил канцлера ФРГ "остановить Бербок".

Фото и видео: YouTube / phoenix