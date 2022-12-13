Глава МИД ФРГ не увидела гражданского объяснения наращиванию урана в Иране

Глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок не увидела гражданского объяснения наращиванию урана иранскими производителями. Соответствующее заявление чиновница из МИД ФРГ сделала в ходе совместной пресс-конференции с израильским коллегой Эли Коэном в Берлине.
Для такого высокого уровня наращивания урана нет убедительного, гражданского обоснования. Иран не должен получить в распоряжение атомную бомбу.
Анналена Бербок, глава МИД Германия
Премьер Баварии попросил канцлера ФРГ "остановить Бербок".
Фото и видео: YouTube / phoenix
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