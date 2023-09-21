"Неизбежно". В Пентагоне неожиданно описали Украину

Украинская территория стала лабораторией для военных специалистов. Соответствующее заявление сделала американский помощник министра обороны США Мара Карлин, которая выступила в Университете Рональда Рейгана. Иностранная чиновница заметила, что региональный кризис между Москвой и Киевом отрабатывает, среди прочего, также использование техники с искусственным интеллектом.

Есть вещи, которые неизбежно узнаешь во время боевых действий. Мы видели это, когда наши войска были в Ираке и Афганистане. Сколько инноваций появлялось <…> Их применяли на поле боя и выясняли, какие изменения необходимо внести. И такой цикл очень важен.

Мара Карли, помощник шефа Пентагона