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"Неизбежно". В Пентагоне неожиданно описали Украину

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Мара Карлин рассказала о применении в регионе военной техники с ИИ.

Украинская территория стала лабораторией для военных специалистов. Соответствующее заявление сделала американский помощник министра обороны США Мара Карлин, которая выступила в Университете Рональда Рейгана. Иностранная чиновница заметила, что региональный кризис между Москвой и Киевом отрабатывает, среди прочего, также использование техники с искусственным интеллектом.

Есть вещи, которые неизбежно узнаешь во время боевых действий. Мы видели это, когда наши войска были в Ираке и Афганистане. Сколько инноваций появлялось <…> Их применяли на поле боя и выясняли, какие изменения необходимо внести. И такой цикл очень важен. 

Мара Карли, помощник шефа Пентагона

Пентагон заявил о готовности работать в условиях возможного шатдауна.

Фото и видео: YouTube / Reagan Foundation

Теги: искуственный интеллект, мара карли, пентагон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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