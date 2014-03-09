Кэтлин Хикс оценила работу американского оборонного ведомства до принятия Конгрессом бюджета.

Американские военнослужащие готовы работать в условиях возможной вынужденной приостановки работы правительства в Вашингтоне. Специалисты уточнили, что этот шатдаун может быть связан с невозможностью вовремя согласовать и принять бюджет на новый финансовый год, который начнется в США с 1 октября. Соответствующее заявление перед журналистами в рамках брифинга в Пентагоне сделала первый заместитель министра обороны Кэтлин Хикс. Чиновница заметила, что китайское и российское оборонные ведомства не прекращают работу, поэтому Пентагону важно быть готовыми предотвратить любые последствия.

Что касается шатдауна. Минобороны, к сожалению, уже научилось работать в краткосрочной перспективе в условиях шатдауна. Мы просим наших военнослужащих работать без зарплаты. Мы сделаем все необходимое для обеспечения безопасности Америки Кэтлин Хикс, замшефа Пентагонп

Напомним,что ранее Белый дом обратился к членам местного Конгресса с просьбой принять инициативу о краткосрочном продлении финансирования правительства ради того, чтобы избежать возможной приостановки работы федеральных ведомств. В конце августа 2023 года директор Административно-бюджетного управления Шаланда Янг пояснила общественности, что данная инициатива предоставит законодателям время для того, чтобы достичь компромисса по бюджетным вопросам.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now