Кэтлин Хикс разделила помощь китайскому региону и ВСУ.

Поставки американских вооружений Вооруженным силам Украине не затрудняют оказание военной помощи Тайваню. Соответствующее заявление сделала в ходе форума по безопасности, организованного Аспенским институтом США, первый заместитель министра по обороне США Кэтлин Хикс. Чиновница пояснила, что для китайского региона Вашингтон предоставляет свою новую технику. Таким образом эксперт ответила ряду западных СМИ, в которых говорилось о том, что из-за поддержки киевского режима Пентагон столкнулся с трудностями при оказании военных поставок Тайваню.

Позвольте мне твердо заявить о том, что поддержка США Украины никоим образом не влияет негативно на наши возможности <...> выполнять сделки по продаже оружия другим странам или иным образом поддерживать Тайвань. Кэтлин Хикс, замглавы Пентагона

Кэтлин Хикс подчеркнула, что США смогли извлечь много уроков из украинского конфликта, а также получить значительную поддержку со стороны Конгресса для развития собственного национального оборонно-промышленного комплекса. Чиновница уверена в том, что наращивание производства вооружений в США "будет жизненно важным" для помощи острову КНР.

Пентагон: США не вступят в гонку вооружений при разработке гиперзвуковых возможностей.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute

