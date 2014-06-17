Пентагон: США не вступят в гонку вооружений при разработке гиперзвуковых возможностей

Кэтлин Хикс рассказала о том, какие цели будет выполнять инновационное оружие США.

Пентагон признает, что Россия и Китай вложили значительные денежные средства в разработку собственных гиперзвуковых систем, поэтому Вашингтон также пытается их совершенствовать. Соответствующее заявление в ходе мероприятия по безопасности, организованного Аспинским институтом в США, сделала первый заместитель американского министра по обороне Кэтлин Хикс. Чиновница добавила, что при этом страна не участвует в гонке вооружений с Пекином или Москвой, а также не планируют равняться на те средства, которые создают третьи страны. Чиновница пояснила, что на текущий момент вполне довольна результатом работы по созданию гиперзвукового оружия.

Мы в большей мере заинтересованы в том, чтобы иметь средства, которые выполняют свою функцию, которые отвечают требованиям, согласно нашим военным планам. Это мы делаем в том, что касается гиперзвуковых вооружений и средств противодействия. Кэтлин Хикс, замглавы Пентагона

В Пентагоне пояснили, что не гонятся за КНР и РФ в плане расходования денежных средств на разработку каких-либо видов вооружений "доллар к доллару". Кэтлин Хикс подчеркнула, что военным важно обладать таким вооружением, которое способно отвечать оборонным планам.

Пентагон: события в Европе не приведут к серьезным сдвигам в оборонной стратегии США.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute