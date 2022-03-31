Кэтлин Хикс пояснила содержание СНО США.

Пентагон: события в Европе не приведут к серьезным сдвигам в оборонной стратегии США. Такой позицией а рамках онлайн-мероприятия, посвященного вопросам обороны от американского издания The Hill, поделилась первый заместитель главы военного ведомства США Кэтлин Хикс. По мнению чиновницы, ситуация вокруг европейского региона не скажется на фундаментальных изменениях для Стратегии по национальной обороны Вашингтона. Журналисты спросили эксперта о том, как кризис на Украине повлиял на содержание документа.

Если вы посмотрите на то, что мы имеем сегодня в Европе, то это довольно мощные силы. Вы можете увидеть некоторые дальнейшие уточнения, но ни одно из них не сможет фундаментальным образом изменить нашу стратегию. Кэтлин Хикс, замглавы Пентагона

Пентагон в понедельник 28 марта передал Конгрессу США засекреченную версию новой СНО. Согласно опубликованным пояснениям от американского оборонного ведомства, Россия представляет для США "острые угрозы", в том числе из-за специальной военной операции на Украине.

Пентагоне не ставят сроков возвращения своих кораблей в Черное море.

Фото и видео: The Hill

