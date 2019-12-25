Джон Кирби объяснил, почему США вывел свой эсминец из акватории региона.

В Пентагоне не ставят сроков возвращения своих кораблей в Черное море. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель американского министерства по обороне Джон Кирби. Чиновник заметил, что США на текущий момент не располагают боевыми судами в акватории региона, а также не не имеют планов по срокам их возвращения.

Заходы кораблей в Черное море происходят регулярно, как и их выход. Чего-то необычного в этом нет. Мы не держим их там постоянно, перемещаем по мере необходимости. Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Кирби добавил прессе, что считая начало специальное военной операции РФ на Украине "неизбежным", США приняли решение о выводе кораблей из Черного моря из осторожности". Ранее там находился американский эсминец. Таким образом Вашингтон был намерен показать отсутствие собственного интереса в провоцировании конфликта. Кирби добавил, что Пентагон будет принимать опциональные решения, исходя из обстановки. Сейчас военные внимательно наблюдают за происходящим.

В Пентагоне не могут связаться с коллегами в России.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

