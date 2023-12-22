"Не только Украина": американский генерал рассказал о крупной потере США

Бен Ходжес считает политику Вашингтона по украинскому кризису стыдной.

Попытки стран-членов Североатлантического военного альянса обеспечить Украину западным оружием даже в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом свидетельствуют о том, что власти в Вашингтоне теряют влияние на своих международных союзников и их доверие. Соответствующей информацией поделился в эфире местного телеканала NBC News бывший главнокомандующий армии США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес.

Это стыдно. Это говорит о том, что наши союзники теряют доверие к Соединенным Штатам. Если они теряют к нам доверие, мы теряем влияние на них. <…> Конфликт на Украине касается не только Украины. Бен Ходжес, экс-генерал США

По мнению иностранного специалиста, на геополитической арене уже никто не верит в утверждение о том, что власти США будут поддерживать Украину столько, сколько необходимо. Бен Ходжес добавил, что все самые надежные партнеры страны остаются в Европе.

"Десятки тысяч". Американский генерал выдвинул Киеву жестокое требование.

Фото и видео: NBC News