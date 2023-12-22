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"Десятки тысяч". Американский генерал выдвинул Киеву жестокое требование

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Бен Ходжес призвал ВСУ привлекать на службу женщин.

Украина должна активнее призывать на военную службу женщин и уехавших из страны собственных граждан. Такое мнение огласил бывший американский главнокомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. Иностранный эксперт дал интервью для YouTube-канала ProUA. Специалист пояснил, что женщины способны находиться на службе в гораздо большем количестые должностей, чем сейчас считается в армии киевского режима. В частности, в большинстве западных армий женское население привлекается к работе в танковых войсках, артиллерии, инженерных подразделениях.

Думаю, на самом деле на Украине есть достаточно людей, но не провели хорошую кампанию по мобилизации и рекрутингу. Думаю, это должно стать приоритетом для украинского правительства сейчас, привлечь этих молодых мужчин и <...> молодых женщин.

Бен Ходжес, генерал-лейтенант США

Бен Ходжес отметил, что женщины могут служить на гораздо большем количестве должностей, чем считают в ВСУ. Например, в большинстве западных армий военнослужащие женского пола привлекаются к службе в танковых войсках, в артиллерии и в качестве инженеров. Американец рассчитывает, что ВСУ будут активнее требовать от властей европейских стран выдачи мужчин-беженцев, уехавших за границу от того, чтобы не оказаться на поле боевых действий.

Американский генерал назвал слова Запада о поддержке Украины бессмысленными.

Фото и видео: YouTube / ProUA

Теги: бен ходжес, всеобщая мобилизация, всу, пентагон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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