Бен Ходжес оценил стремление России по "нападению на демократию".

Официальные заверения стран коллективного Запада в поддержке киевского режима "сколько потребуется" бессмысленны без конкретики. Соответствующее заявление сделал бывший главнокомандующий американской армии в европейском регионе, генерал в отставке Бен Ходжес. Соответствующее заявление иностранный военнослужащий сделал в ходе своего выступления на на Варшавском форуме по безопасности.

Когда мой президент говорит: "Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется"…, - это неплохое заявление, но оно бессмысленно… Потребуется чего? Зачем мы это делаем?" Бен Ходжес, генерал США

Экс-главком Бен Ходжес. полагает, что американцам нужно объяснить, каким образом помощь Вооруженным силам Украины и победа над Россией отвечает стратегическим интересам Вашингтона и экономическим интересам нации. Он уточнил, что текущий региональный кризис стал итогом провальной политики Запада по сдерживанию России. Он добавил, что страны не соответствовали сути демократии и ситуация не выглядела так, что государства хотят защищать этот принцип. По мнению спикера от США, снижение поддержки Украины в Республиканской партии США отчасти связано с влиянием Москвы за счет "денег и хаоса", направленного на то, чтобы американцы лишились веры в собственные институты.

Экс-командующий войсками США в Европе: ВСУ "возьмут Крым до конца августа".

Фото и видео: YouTube / Warsaw Security Forum