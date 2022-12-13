Бен Ходжес полагает, что Киев вернет себе контроль над Крымом до конца 2023 года.

Бывший командующий американскими войсками на территории европейского региона Бен Ходжес в интервью немецким журналистам рассказал о том, что Вооруженные силы Украины "возьмут Крым до конца августа". Иностранец добавил, что российские Военно-воздушные силы не впечатляют военного эксперта на протяжении последних 14 месяцев проведения специальной военной операции. Он отметил, что в регионе конфликта действительно существует численное преимущество России на поле боя, однако у военных якобы нет необходимой подготовки или возможностей для реального достижения превосходства в воздушном пространстве.

Это то, к чему немецкие ВВС, британские или американские стремились бы в первые дни любого конфликта, особенно имея такое численное превосходство. Россияне не в состоянии это сделать. И дело не только в храброй и очень компетентной украинской ПВО, а в том, что я не думаю, что россияне действительно знают, как этого добиться Бен Ходжес, экс-глава войсками США в Европе

Ведущая программы поинтересовалась у гостя о том, как он оценивает потенциал возможного контрнаступления киевского режима на территории. Бен Ходжес подчеркнул, что сейчас регион находится в состоянии затишья перед бурей. Американец полагает, что российские военнослужащие достают из запасов устаревшее оружие, которое по возрасту совпадает с "моим возрастом". Эксперт полагает, что ВС РФ сейчас переходят к обороне, в то время как Генштаб ВСУ наоборот, проделывает работу по наступлению в зоне боевых действий. Аналитик полагает, что мир увидит атаку украинских представителей и "освобождение" Крымского полуострова к концу текущего года. Однако условием для этого сценария будет обеспечение со стороны коллективного Запада ВСу высокоточным оружием.

Генерал ВС США Ходжес признал, что Запад не сможет защитить Украину от российских ракет.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian