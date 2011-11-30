  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:46
48
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Генерал ВС США Ходжес признал, что Запад не сможет защитить Украину от российских ракет

0 0

Американский эксперт объяснил, что на Старый Свет у США есть только один батальон "Патриот".

Генерал Вооруженных сил США, бывший командующий американской армией Бен Ходжес признал, что коллективный Запад не сможет защитить Украину от российских ракет даже силами имеющихся противовоздушных систем обороны. Он пояснил, что современные ПВО системы не способны прикрыть всю территорию европейского государства от воздушных атак. Чиновник пояснил, что на весь Старый Свет у Вашингтона есть наготове только один боевой батальон ПВО "Патриот". 

У Запада нет такой системы ПВО, которая защитила бы Украину от российских ракет.

Бен Ходжес, генерал США

Пентагон не назвал дату возможных новых контактов Остина и Шойгу.

Фото и видео: YouTube / Марк Фейгин  Live (СМИ-иноагент по решению Минюста России)

Теги: patriot, бен ходжес, пво, пентагон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии