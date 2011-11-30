Американский эксперт объяснил, что на Старый Свет у США есть только один батальон "Патриот".

Генерал Вооруженных сил США, бывший командующий американской армией Бен Ходжес признал, что коллективный Запад не сможет защитить Украину от российских ракет даже силами имеющихся противовоздушных систем обороны. Он пояснил, что современные ПВО системы не способны прикрыть всю территорию европейского государства от воздушных атак. Чиновник пояснил, что на весь Старый Свет у Вашингтона есть наготове только один боевой батальон ПВО "Патриот".

У Запада нет такой системы ПВО, которая защитила бы Украину от российских ракет. Бен Ходжес, генерал США

Пентагон не назвал дату возможных новых контактов Остина и Шойгу.

Фото и видео: YouTube / Марк Фейгин Live (СМИ-иноагент по решению Минюста России)