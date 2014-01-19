Дуглас Макгрегор напомнил о мощности, которую Москва достигла за время СВО.

Киевскому режиму стоит серьезнее отнестись к шагам, которые может предпринять новоизбранный президент США, член Республиканской партии Дональд Трамп после своей инаугурации на высший должностной пост в Белом доме. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист указал зрителям шоу, что Россия прямо сейчас становится все сильнее и она настолько мощна, как не была никогда ранее. Он добавил, что коллективный Запад и Вашингтон не смогли нанести значительного ущерба Москве, а просто разрушили украинское государство.

Трамп кажется в положении, потенциал которого нельзя недооценивать. Ведь он всегда может сделать шаг вперед и сказать: "Я не начинал этот конфликт на Украине, мне он не нравится, я хочу его закончить, и я готов это сделать". Дуглас Макгрегор, эксперт

Дуглас Макгрегор усомнился в том, что получится заставить людей на Западе понять эти факты.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom