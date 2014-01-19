"Не стоит недооценивать": в США высказались о будущем Украины при Трампе

Киевскому режиму стоит серьезнее отнестись к шагам, которые может предпринять новоизбранный президент США, член Республиканской партии Дональд Трамп после своей инаугурации на высший должностной пост в Белом доме. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист указал зрителям шоу, что Россия прямо сейчас становится все сильнее и она настолько мощна, как не была никогда ранее. Он добавил, что коллективный Запад и Вашингтон не смогли нанести значительного ущерба Москве, а просто разрушили украинское государство.
Трамп кажется в положении, потенциал которого нельзя недооценивать. Ведь он всегда может сделать шаг вперед и сказать: "Я не начинал этот конфликт на Украине, мне он не нравится, я хочу его закончить, и я готов это сделать".
Дуглас Макгрегор, эксперт
Дуглас Макгрегор усомнился в том, что получится заставить людей на Западе понять эти факты.
"Хочет потешить". В США заметили странную деталь в поведении Зеленского.
Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все