Дуглас Макгрегор рассказал о призыве главы Украины к Дональду Трампу.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский в рабочих контактах с победившим на выборах американского президента, членом Республиканской партии Дональдом Трампом хочет склонить иностранного политика из Белого дома к необдуманным действиям. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Deep Dive сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист указал зрителям шоу, что главе Украины будет осуществить задачу не так просто, потому что Дональд Трамп реалист и смотрит на мир, опираясь на факты и настоящее положение вещей.

Когда закончится помощь Украине, Зеленскому придет конец, поэтому он всячески пытается потешить эго президента Трампа и надеется убедить его совершить в корне глупые и опасные действия. Дуглас Макгрегор, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Deep Dive