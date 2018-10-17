"Все кончено": в США раскрыли, что произошло на Украине

Дуглас Макгрегор считает, что Европа понимает, что у ВСУ больше нет надежды.

Вооруженных сил Украины больше не существует, вместо армии киевского режима остались разрозненные соединения и части, которые бегут на Запад для того, чтобы избежать полного разгрома на поле боя. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист указал зрителям шоу, что местных солдатов на Донбассе постепенно настигает российская армия, которая действует крайне обдуманно и осторожно ради того, чтобы избежать лишних потерь в личном составе и технике. По словам спикера, отсутствие на украинской территории эффективно работающей системы противовоздушной обороны позволяет Москве совершать авиационные удары, от которых ВСУ уже могут оправиться.

На Украине все кончено, и я думаю, что все в Европе это уже понимают. Условия на поле боя на Украине действительно ужасающие. Они теряют тысячи и тысячи людей без необходимости и смысла. Это уже не армия. Дуглас Макгрегор, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom