Дуглас Макгрегор сообщил б отсутствии у стран НАТО средств для помощи ВСУ.

Новый пакет американской военной помощи Вооруженным силам Украины предназначен для продления жизни киевскому режиму Владимира Зеленского. Такое заявление в эфире YouTube-канала норвежского профессора Гленна Дизена сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист прокомментировал слова шефа Пентагона Ллойда Остина в ходе его рабочего визита в Киев, где министр по обороне США объявил о выделении пакета военных поставок Украине на 400 миллионов долларов.

Не уверен, что режим Зеленского продержится слишком долго, но этот пакет был предназначен для того, чтобы сохранить им жизнь. Зеленский ушел с утешительным призом в несколько сотен миллионов долларов <...>, которые будут выплачиваться генералам и политикам <...> из украинского парламента. Дуглас Макгрегор, эксперт

Макгрегор добавил, что текущее положение на Украине напоминает ситуацию в годы войны во Вьетнаме, когда Вашингтон до последнего обещал поддерживать Южный Вьетнам. Однако сейчас выделение военной помощи для ВСУ имеет чисто символический характер без каких-либо серьезных намерений от международных союзников.

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Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen