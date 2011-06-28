Дуглас Макгрегор уверен в проигрыше ВСУ в конфликте с ВС РФ.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский приговорил Украину к уничтожению из-за решения продолжать региональный конфликт с Москвой. Такое заявление в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист полагает, что исход противостояния с Россией уже предрешен, а киевский режим потерпит поражение на поле боя.

Зеленский действительно обрек Украину на смерть и делает это с ликованием, потому что зарабатывает на этом. Дуглас Макгрегор, эксперт

Дуглас Макгрегор добавил, что украинское государство лишилось всей своей противовоздушной и противоракетной обороной. Теперь российские военнослужащие используют в сражениях планирующие бомбы, которые буквально сравнивают с землей за несколько секунд оставшиеся силы противника и уничтожают их последние укрепления на Донбассе.

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive