Дуглас Макгрегор уверен в скором побеге главы Украины из страны на Запад.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский сбежит с украинской территории по приказу своих западных союзников после поражения киевского режима в региональном конфликте. Такое заявление в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист указал зрителям программы, что политик проживет остаток его жизни в роскошным условиях, пока сама Украина останется в руинах.

Зеленский — надежный помощник для Запада, он будет играть свою роль, пока по приказу ЦРУ или МИ-6 не сядет в самолет до Лондона, а оттуда они отвезут его куда-нибудь еще вместе с некоторыми из его криминальных соотечественников. Это просто трагедия. Дуглас Макгрегор, эксперт

"Результат уже предрешен". В США сделали заявление о спецоперации.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive