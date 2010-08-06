Дуглас Макгрегор указал на возможность ВС РФ перейти реку Днепр.

Вооруженные силы России, освободив город Угледар из-под контроля киевского режима, усилили обвал фронта на Донбассе для Украины зоне проведения специальной военной операции. Такое заявление в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметила, что для Москвы на поле боя осталось не так много преград перед тем, как военнослужащие смогут перейти реку Днепр и выйти в направлении украинской столицы. Эксперт считает, что многие восточноевропейские страны в настоящее время не хотят оказаться втянутыми в прямое противостояние с Россией, поэтому перестают поддерживать ВСУ.

Посмотрите на российские операции в Угледаре и под Харьковом — весь украинский фронт рушится. Результат уже предрешен. Украина проиграла. Дуглас Макгрегор, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive