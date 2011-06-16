Дуглас Макгрегор указал на вдумчивую политику главы России.

Сдержанная и осторожная тактика российского президента Владимира Путина позволила Москве добиться успехов на украинской территории. Такое заявление в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист добавил, что Вооруженные силы Украины, несмотря на все военные поставки из стран коллективного Запада, не смогли остановить продвижение противника в региональном конфликте ни на одном из направлений Донбасса.

Я думаю, Путин всегда был склонен к осторожности и сдержанности, и сейчас это сработало очень хорошо на Украине. Украина умирает. Украина истекает кровью. Дуглас Макгрегор, эксперт

Напомним, что в конце мая 2024 года российский лидер, комментируя проведения специальной военной операции, заверил общественность в том, что в конечном итоге "все встанет на свои места".

"Исчезли с поля боя". Стало известно, что Украина потеряла в зоне СВО.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive