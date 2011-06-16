Дуглас Макгрегор указал на значительные потери ВСУ на поле боя.

Вооруженные силы Украины могли потерять большую часть пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства. Такое заявление в эфире YouTube-канала George Galloway сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист добавил, что линии фронта разрушаются на региональном театре военных действий для ВСУ, а последние очаги сопротивления армии киевского режима сейчас подвергаются мощным атакам со стороны России.

Русские выпустили столько ракет "Искандер", что они могли уничтожить все армейские тактические ракетные комплексы HIMARS и реактивные артиллерийские системы, которые мы передали украинцам, сейчас эти системы в значительной степени исчезли с поля боя. Дуглас Макгрегор, эксперт

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Фото и видео: YouTube / George Galloway