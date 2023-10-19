Дуглас Макгрегор указа на причины поездки главы Украины в Нью-Йорк.

Официальные заявления, сделанные украинским президентом Владимиром Зеленским во время заседания Совета Безопасности ООН, не имеют ничего общего с реальным положением вещей на поле боя, а цель политика — втянуть Вашингтон в войну с Россией. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист уверен в том, что представитель киевского режима просто говорит те слова, которые ему велят люди, стоящие за ним.

Он торгаш. Ничего из того, о чем он говорит, не может происходить на фронте. <…> Он был там (на заседании Совбеза ООН — Прим. ред.), чтобы выпросить дальнобойные ракеты и втянуть США в прямую конфронтацию с Россией. Дуглас Макгрегор, эксперт

Дуглас Макгрегор заметили, что должностные лица в Вашингтоне, которые сделали Зеленского миллиардером хотят того, чтобы политик продолжит региональный конфликт любой ценой. По словам эксперта, американцы не могут признавать никакие катастрофы и потери.

"Не можете". В США сделали заявление о России после удара по Полтаве.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive