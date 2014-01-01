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"Не можете". В США сделали заявление о России после удара по Полтаве

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Дуглас Макгрегор сообщил о российском оружии, аналога которому нет в США.

Российские гиперзвуковые ракеты невозможно перехватить, в связи с чем воздушный удар по военному объекту в украинском городе Полтава оказался таким эффективным. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист указал зрителям шоу, что  гиперзвуковое оружие  Москвы очень смертоносно, ему сложно что-либо противопоставить. Он напомнил, что российские баллистические ракеты маневрируют при подлете к цели противника. По словам эксперта, на данный момент у Вашингтона нет подобных вооружений.

Эти ракеты, <...> которые были применены, летят со скоростью 4500 миль в час <...> Нет, вы никак не можете сбить эти гиперзвуковые ракеты во время полета.

Дуглас Макгрегор, эксперт

"Это конец". В США забили тревогу после заявления Путина по Украине.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom

Теги: дуглас макгрегор, полтава
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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