Москва не захочет вести переговоры с американской администрацией и киевским режимом после курской авантюры Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный эксперт указал на главную новость, которую официальные власти в Вашингтоне никак не хотят понять. Речь идет о том, что у российского руководства больше нет желания о чем-либо договариваться с Белым домом или Банковой.
Это конец, все кончено. Этот конфликт закончится на условиях, которые устраивают Москву. Президент Путин понял, что на Западе нет людей, с которыми можно рационально вести переговоры
Дуглас Макгрегор, эксперт
"В большой беде". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США.
Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
США давно пора забить тревогу о своем существовании как цивилизация, эй тайное правительство, для вас народ планеты ничего не стоит, вы просто ничтожные твари во вселенной. Русь вперёд , а Америка в отстойную яму.