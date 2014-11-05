Дуглас Макгрегор указал на последствия для ВСУ в российском приграничье.

Москва не захочет вести переговоры с американской администрацией и киевским режимом после курской авантюры Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный эксперт указал на главную новость, которую официальные власти в Вашингтоне никак не хотят понять. Речь идет о том, что у российского руководства больше нет желания о чем-либо договариваться с Белым домом или Банковой.

Это конец, все кончено. Этот конфликт закончится на условиях, которые устраивают Москву. Президент Путин понял, что на Западе нет людей, с которыми можно рационально вести переговоры Дуглас Макгрегор, эксперт

"В большой беде". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive