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"Это конец". В США забили тревогу после заявления Путина по Украине

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Дуглас Макгрегор указал на последствия для ВСУ в российском приграничье.

Москва не захочет вести переговоры с американской администрацией и киевским режимом после курской авантюры Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный эксперт указал на главную новость, которую официальные власти в Вашингтоне никак не хотят понять. Речь идет о том, что у российского руководства больше нет желания о чем-либо договариваться с Белым домом или Банковой.

Это конец, все кончено. Этот конфликт закончится на условиях, которые устраивают Москву. Президент Путин понял, что на Западе нет людей, с которыми можно рационально вести переговоры

Дуглас Макгрегор, эксперт

"В большой беде". Ситуация в Курской области вызвала испуг в США.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive

Теги: дуглас макргегор, переговоры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Gregorian
Сегодня 11:30

США давно пора забить тревогу о своем существовании как цивилизация, эй тайное правительство, для вас народ планеты ничего не стоит, вы просто ничтожные твари во вселенной. Русь вперёд , а Америка в отстойную яму.

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