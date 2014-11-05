Украинские бригады, напавшие на территорию Курской области, оказались в безвыходном положении и не могут даже отступить назад или сдаться в плен российским представителям. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Специалист заметил, что в числе отправленных в приграничный регион Росси военнослужащих зафиксировано много иностранных наемников из США, Польши и Великобритании.
Прямо сейчас в живых осталось меньше половины войск, которые вошли в начале. Они не могут выбраться. Сложно точно сказать, но по крайней мере от семи до восьми тысяч из первоначального числа убиты или ранены.
Дуглас Макгрегор, эксперт
"Билет в один конец". В США сделали заявление о Зеленском.
Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive
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