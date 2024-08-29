Дуглас Макгрегор предрек судьбу президенту Украины.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский в случае своего официального рабочего визита в Вашингтон может остаться в США из-за ухудшения положения на Украине. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист добавил, что в текущий момент нет признаков того, что обстановка для Вооруженных сил Украины может измениться. Аналитик указал зрителям шоу на то, что новые виды вооружения от коллективного Запада не изменят ход регионального конфликта.

Если он планирует визит в Вашингтон в следующем месяце, то это будет билет в один конец, потому что он не сможет вернуться. Вот насколько плохи дела на Украине. Вооруженные силы сами по себе фактически уничтожены. Дуглас Макгрегор, эксперт

"Россия дала понять". В США раскрыли судьбу Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive