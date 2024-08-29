Дуглас Макгрегор считает, что Москва больше не согласится на переговоры с Киевом.

Москва в настоящее время находится на этапе окончательного разрешения регионального конфликта на Украине, который будет проходить без киевского режима политика Владимира Зеленского. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор.Иностранный специалист указал на то, что глава российского государства Владимир Путин ранее был готов вести переговоры о мирном урегулировании кризиса, но теперь возможность каких-либо дипломатических контактов с Киевом сведена на нет деятельностью ВСУ. Эксперт пояснил, что Кремль четко дал понять сведения о том, что период переговоров подошел к концу.

Русские сейчас находятся на том этапе, который я бы назвал окончательным разрешением конфликта, <...> Думаю, что это подразумевает Украину без режима Зеленского в Киеве. Дуглас Макгрегор, эксперт

"Ни одного шанса". В США высказались об операции ВСУ в Курской области.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive