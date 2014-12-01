  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:14
93
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Не способны": на Западе высказались о переговорах с Россией

0 0

Жан де Глиниасти объяснил, какие шаги европейцев закрыли диалог с Москвой.

Европейские страны еще не готовы к переговорам с российским руководством, так как они так и не вернули доверие Москвы. Соответствующее заявление сделал в интервью местному изданию Le Figaro бывший французский посол в РФ Жан де Глиниасти. Иностранный специалист заметил, что политические лидеры региона лишились доверия Кремля из-за провала Минских соглашений. Аналитик добавил, что вместо попыток исправить ситуацию, европейские руководители стали активно помогать украинским коллегам. В результате такой деятельности вопрос о переговорах полностью отпал.

Европа сейчас на такое не способна, она не подготовила почву для переговоров. <…> В общем, сейчас она в некотором смысле находится "вне игры" в том, что касается переговоров.

Жан де Глиниасти, эксперт

"Выступаем за это". Победители выборов во Франции придумали план по Украине.

Фото и видео: YouTube / Le Figaro

Теги: le figaro, жан де глиниасти, переговоры, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии