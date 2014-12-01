"Не способны": на Западе высказались о переговорах с Россией

Жан де Глиниасти объяснил, какие шаги европейцев закрыли диалог с Москвой.

Европейские страны еще не готовы к переговорам с российским руководством, так как они так и не вернули доверие Москвы. Соответствующее заявление сделал в интервью местному изданию Le Figaro бывший французский посол в РФ Жан де Глиниасти. Иностранный специалист заметил, что политические лидеры региона лишились доверия Кремля из-за провала Минских соглашений. Аналитик добавил, что вместо попыток исправить ситуацию, европейские руководители стали активно помогать украинским коллегам. В результате такой деятельности вопрос о переговорах полностью отпал.

Европа сейчас на такое не способна, она не подготовила почву для переговоров. <…> В общем, сейчас она в некотором смысле находится "вне игры" в том, что касается переговоров. Жан де Глиниасти, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Le Figaro