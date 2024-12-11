"Не сможем защищать": Рютте оценил, сколько боеприпасов производит Россия

В НАТО оценили темпы военного производства в России и Китае.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Марк Рютте заявил, что Россия производит за три месяца столько же боеприпасов, сколько всему блоку НАТО удается производить только за целый год. Соответствующими статистическими данными иностранный эксперт поделился в эфире телеканала Bloomberg TV. Высокопоставленный гость выступил на полях Всемирного экономического форума, организованного в швейцарском городе Давос. Эксперт отметил, что наращивать собственное производство и увеличивать оборонные расходы важно, ы том числе, Вашингтону. Марк Рютте подчеркнул, что Пекин изготавливает в военном секторе в пять-шесть раз больше профильной продукции, чем США.

Как НАТО мы за целый год производим... боеприпасов, которые чрезвычайно важны, столько же, сколько Россия производит за три месяца. Это не жизнеспособно. Через четыре-пять лет мы не сможем себя защищать. Марк Рютте, генсек НАТО

НАТО отказалась обсуждать приглашение Украины в альянс.

Фото и видео: YouTube / Bloomberg Television