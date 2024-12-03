НАТО отказалась обсуждать приглашение Украины в альянс

Марк Рютте назвал реальный приоритет НАТО в поддержке Украины.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Марк Рютте заявил, что на саммите в Брюсселе, проводимого 3 и 4 декабря, руководители внешнеполитическим ведомств стран-членов блока сосредоточат внимание на обсуждении оказания дальнейшей помощи армии киевского режима, а не на членстве Украины в блоке.

Мы должны сконцентрироваться, включая эти два дня, на том, что необходимо прямо сейчас: поставках военной помощи на Украину. Это чрезвычайно важно для них. Марк Рютте, генсек НАТО

Напомним,что украинский министр по иностранным делам Андрей Сибига призвал страны НАТО принять на этом саммите решение о приглашении Киева в НАТО. Лидер страны Владимир Зеленский увязал такое соглашение об остановке боевых действий со вступлением Украины в альянс. А сегодня МИД Украины выступил с новым заявлением, в котором говорится, что Киев отказывается от любых гарантий безопасности, кроме членства в НАТО.

Генсек НАТО признал, что Украина попала в проигрышное положение.

Фото и видео: YouTube / NATO News