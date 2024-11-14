Марк Рютте призвал Запад предоставлять киевскому режиму как можно больше военной поддержки.

Украина оказалась в бедственном положении в противостоянии с Россией, при котором она теряет территории. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции в Польше сделал генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Марк Рютте во время его рабочего визита. Иностранный эксперт заметил, что коллективному Западу важно наращивать военные поставки для армии киевского режима. По словам генсека НАТО, это должно помочь ВСУ спасти ситуацию на поле боя и изменит траекторию регионального конфликта.

Мы должны обеспечить продолжение поступления оборонной помощи Украине, чтобы Украина из положения, в котором она теряет территории, смогла стабилизировать фронт, а затем смогла забрать у россиян то, что было потеряно. Марк Рютте, генсек НАТО

Генсек НАТО призвал страны альянса тратить гораздо больше на оборону.

Фото и видео: YouTube / NATO News