Иностранец считает, что США следует отказаться от поддержки ВСУ.

Американская администрация при президенте Джо Байдене отказывается вопреки реальному положению дел верить в то, что Россия победит в региональном конфликте Украину. Такое мнение иностранный специалист высказал в собственной онлайн-программе, опубликованной в социальной сети Х. По словам журналиста, такая слепота властей в Вашингтоне ставит в неудобное положение Белый дом, так как глава государства давал обещание лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому о том, что страна продолжит поддерживать ВСУ "столько, сколько потребуется", отдавая при этом ВСУ деньги американских налогоплательщиков, а в будущем, возможно, и их детей.

Украина не выиграет, сколько бы денег США в нее ни влили, — однако в Вашингтоне упорно отказываются признавать этот факт. Но это не имеет никакого смысла. Такер Карлсон, журналист

Автор новостного шоу отметил, что российская армия превосходит украинскую численностью и огромной промышленностью.

Журналист Карлсон высказался о возможности стать вице-президентом.

Фото и видео: X / Такер Карлсон