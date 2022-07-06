Журналист Карлсон высказался о возможности стать вице-президентом

Такер Карлсон оценил планы Трампа по возвращению в Белый дом.

Известный американский журналист и бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон поставил под сомнение свою способность исполнять обязанности вице-президента США в случае победы в 2024 году на президентских выборах экс-лидера Белого дома Дональда Трампа и возвращения политика в администрацию в Вашингтоне. Соответствующее мнение выразил известный американский журналист Такер Карлсон в собственной программе, опубликованной в социальной сети X. Такер Карлсон заметил, что ранее не делал ничего подобного в плане работы.

Я знаю, что могу произносить хорошие речи. Но для этого нужно гораздо больше. Справлюсь ли я? Вероятно, нет. Такер Карлсон, журналист США

Напомним, что в начале декабря 2023 года Карлсон заявил о том, что намерен поддержать кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих в 2024 году выборах главы государства. Он добавил, что в случае признания вины политика во вменяемых ему преступлениях репортер даже намерен возглавить массовые протесты в его поддержку.

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Фото и видео: FOX News