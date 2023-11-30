"Не хотят паники". Такер Карлсон рассказал, что США скрывают об НЛО

Журналист считает, что Белый дом обманывает граждан на протяжении 80 лет.

Американские власти скрывают правду об НЛО из-за "преступления". Соответствующее мнение выразил известный американский журналист Такер Карлсон в собственной программе, опубликованной в социальной сети X. По мнению иностранного ведущего шоу, администрация страны якобы располагает "вещественными доказательствами существования" неопознанных летающих объектов, но тем не менее все еще продолжают врать об этом людям. Спикер добавил, что ложь сохраняется на протяжении 80 лет. В частности, в белом доме обладают обломками аппаратов, а также телами существ, которые летали на них.

Обычно это объясняют так: США лгут об НЛО, потому что правда об этом слишком жуткая, потому что они существуют, а наши лидеры не хотят вводить население в панику. Но это объяснение не соответствует действительности, более того, оно смехотворно. Такер Карлсон, журналист США

Такер Карлсон сделал пугающее заявление о США.

Фото и видео: Вконтакте / Такер Карлсон на русском