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Такер Карлсон сделал пугающее заявление о США

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Американский журналист обвинил США в недальновидности.

Американская администрация проиграет в войне на Ближнем Востоке в том случае, если в нее будут втянуты Россия, Китай и Турция. Соответствующее мнение выразил известный американский журналист Такер Карлсон в собственной программе, опубликованной в социальной сети X. Иностранец заметил, что некоторые государства могут поддержать еврейскую страну и Вашингтон, однако большинство займет враждебную для них позицию.

Ставки гораздо выше, чем думают многие американцы. Легко представить, что некоторые другие страны будут втянуты в конфликт между Израилем и ХАМАС. Эти страны включают Россию, Иран, Турцию, Китай, Саудовскую Аравию, страны Персидского залива и, возможно, многие другие.

Такер Карлсон, журналист США

Такер Карлсон полагает, что сейчас армия США слабее, чем когда-либо была за последние 50 лет. Речь идет о том, что Вооруженные силы  страны измучены двумя бессмысленными конфликтами в Ираке и Афганистане, а бойцы запутались из-за "шутовской" политики Пентагона. По мнению журналиста, сейчас для США не время для организации Третьей мировой войны, так как США проиграют в этом конфликте. При этом ведущий шоу уверен в том, что американский главнокомандующий сейчас этого не понимает.

Журналист Карлсон: США ждет ядерная война из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Фото и видео: X / Такер Карлсон

 

Теги: белый дом, ближний восток, израиль, пентагон, такер карлсон, третья мировая война
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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