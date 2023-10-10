Журналист Карлсон: США ждет ядерная война из-за конфликта на Ближнем Востоке

Американец прокомментировал последствия противостояния между ХАМАС, Израилем и Ираном.

Кризис на Ближнем Востоке может привести к банкротству правительства в Вашингтоне и ядерной войне с Ираном, такое мнение выразил известный американский журналист Такер Карлсон в собственной программе, опубликованной в социальной сети X.

Конфликт между Израилем и ХАМАС может перерасти в войну Ирана и его союзников с Западом. Если такая война начнется, можно с легкостью представить использование ядерного оружия и все, что за этим последует: миллионы погибших, крах мировой экономики. Как минимум, мы увидим беспрецедентный энергетический кризис здесь. Такер Карлсон, журналист США

Иностранный представитель напомнил зрителям о том, что региональный конфликт уже вызвал рост цен на энергоносители. В том случае, если такой тренд в мире продолжится, то власти США столкнутся с намного более серьезной депрессией, чем та, которая была в 1930-х годах прошлого века. Такер Карлсон пояснил, что порядка десяти миллионов граждан прибыли в США из беднейших стран планеты за последние три года и многие проживают в стране именно за счет государственного обеспечения.

Дополнительно ведущий раскритиковал американского сенатора Линдси Грэма, который ранее выступал с угрозами в адрес Ирана. Законодатель обещал Тегерану "тяжелые последствия" за возможное вмешательство в конфликт на Ближнем Востоке. Журналист задался вопросом о том, что случится, если США в действительности начнут наносить удары по Ирану.

Такер Карлсон объяснил, чем Россия отличается от Украины.

Фото и видео: X /Tucker Carlson